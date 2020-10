"بالی ووڈ کا ’مافیا گینگ‘ مجھے قتل کردے گا" معروف بھارتی اداکارہ نے خدشہ ظاہر کردیا

ممبئی (ویب ڈیسک) فلم ساز انوراگ کشیپ کے خلاف 'ریپ' کیس میں نام لیے جانے پر بالی ووڈ اداکارہ ریچا چڈھا کی جانب سے دائر ہرجانے کے مقدمے کا سامنا کرنے والی اداکارہ پائل گھوش نے اب ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ مافیا گینگ انہیں قتل کردے گا۔

ڈان نیوز کے مطابق ریچا چڈھا نے پائل گھوش پر ’ریپ‘ واقعے کو بیان کرنے میں اپنا نام لیے جانے پر ایک کروڑ 10 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ہرجانے کے مقدمے میں پائل گھوش سمیت ایک نیوز چینل اور نام نہاد فلمی ناقد آر کمال کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔

جس پر پائل گھوش نے بومبے ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ وہ اپنے بیان سے دستبردار ہونے اور معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں تاہم کچھ دیر بعد اداکارہ نے ٹوئٹس کیے کہ وہ کسی سے معافی نہیں مانگیں گی۔

ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق اب اداکارہ پائل گھوش نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے اپیل کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ بولی وڈ کا ’مافیا گینگ’ انہیں قتل کردے گا۔

پائل گھوش نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کی گئی ٹوئٹ میں دعویٰ کیا کہ وہ پورا گینگ انہیں دبانے اور ان کی تذلیل کی کوشش کررہا ہے۔

چند روز قبل اداکارہ ریچا چڈھا نے ٹوئٹرپر نیشنل کمیشن فار ویمن کی موجودہ چیئرمین ریکھا شرما کو ٹوئٹ کیا کہ مجھے اب تک این سی ڈبلیو میں 20 ستمبر کو درج کروائی گئی شکایت کا کوئی جواب نہیں ملا جو فلم ساز کے خلاف کیس میں جھوٹ بول کر میرا نام لینے پر پائل گھوش کے خلاف درج کروائی تھی۔

Ms Chaddha how do you know I have falsely dragged your name unless the truth comes out , how are you so sure of Mr. Kashyap (I’m wondering)?? please @sharmarekha look into this, how the whole gang is trying to suppress and humiliate me. @PMOIndia @narendramodi Sir #BetiBachao https://t.co/fhhQEWz1nl