عاصم سلیم باجوہ معاون خصوصی کے عہدے سے دستبردار، وزیراعظم نے درخواست منظور کرلی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق ڈی جی آئی ایس پی آر عاصم سلیم باجوہ معاون خصوصی برائےاطلاعات کےاضافی عہدےسےدستبردار ہوگئے ہیں۔اپنے ایک ٹوئیٹ میں عاصم سلیم باجوہ نے بتایا کہ انہوں نے وزیراعظم سے معاون خصوصی اطلاعات کا عہدہ واپس لینےکی درخواست کی جو انہوں نے منظور کر لی۔

I requested the honourable Prime Minister to relinquish me from the additional portfolio of SAPM on Info & broadcasting. He very kindly approved my request