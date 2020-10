یونس خان نے کس علاقے میں شہریوں کیساتھ ٹیپ بال کرکٹ کھیلی؟ تصاویر وائرل ہو گئیں یونس خان نے کس علاقے میں شہریوں کیساتھ ٹیپ بال کرکٹ کھیلی؟ تصاویر وائرل ہو ...

کیپشن: سورس: Twitter

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ماضی کے عظیم کرکٹر اور قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان مہمند ایجنسی کے علاقے پژانگ غار میں نوجوانوں کے ساتھ ’ٹیپ بال‘ کرکٹ کھیلی اور خوشی کا اظہار کیا۔

تفصیلات کے مطابق یونس خان نے حال ہی میں مہمند ڈیم کا دورہ کیا جس کے بعد پژانگ غار میں جاری کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ٹورنامنٹ میں یونس خان نے خود بھی کرکٹ کھیلی اور اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کرکٹر نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تصویر بھی شیئر کی۔ یونس خان نے لکھا کہ انہیں طویل مدت بعد ٹیپ بال کرکٹ کھیل کر بہت مزہ آیا۔

It was a great day of cricket with some exciting youngster of Tribal areas when me and @YounusK75 went to "Prang Ghar, Mohmand Agency" pic.twitter.com/TxUmXrRprU — Syed Noman Nazir (@nomanalam) October 9, 2020

Enjoyed playing some tape ball cricket with the youngsters of Prang Ghar in Mohmand Agency. pic.twitter.com/HGnHeYnyXR — Younus Khan (@YounusK75) October 10, 2020

قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ نے خیبرپختونخواہ کے ضلع چارسدہ میں واقع دریا کے کنارے خوبصورت مقام سرداریاب پر لی گئی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ مقام تازہ مچھلی کیلئے خاصا مشہور ہے۔

Relaxing in the beautiful spot of Sardaryaab, district Charsadda located on the banks of Kabul River KPK famously known for its fresh fishes. pic.twitter.com/gX2rbOJU5B — Younus Khan (@YounusK75) October 9, 2020