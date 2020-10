ثقلین مشتاق نے اپنی اہلیہ کیساتھ کیا شرط لگائی اور وہ جیتے یا ہارے؟ دلچسپ تفصیلات سامنے آ گئیں ثقلین مشتاق نے اپنی اہلیہ کیساتھ کیا شرط لگائی اور وہ جیتے یا ہارے؟ دلچسپ ...

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق آف سپنر ثقلین مشتاق نے سوشل میڈیا پر اپنی انوکھی تصویر شیئر کرتے ہوئے اہلیہ سے شرط لگائی کہ ان کی اس تصویر کو 20 ہزار لوگ ضرور پسند کریں گے مگر کیا وہ شرط جیت گئے یا نہیں؟ اس خبر میں آپ کو دلچسپ نتیجہ بھی معلوم ہو جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق سابق کرکٹر ثقلین مشتاق نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر ایک انوکھی تصویر شیئر کی جس میں وہ اپنی اہلیہ پر توپ سے وار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس تصویر میں ثقلین مشتاق کی اہلیہ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا جبکہ تصویر میں دکھائی گئی توپ بھی نقلی ہے اور سابق کرکٹر ایسے اداکاری کر رہے ہیں کہ جیسے وہ اس توپ سے اپنی اہلیہ پر وار کر رہے ہوں۔

ثقلین مشتاق نے ٹوئٹر پر تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ”میں نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ اس تصویر پر 5 ہزار ری ٹوئٹس، 20 ہزار لائکس اور 10 ہزار کمنٹس لازمی آئیں گے، اب دیکھنا یہ ہے کہ میں یہ شرط جیتتا ہوں یا ہار جاﺅں گا۔“

I said to my wife that on this pic I will get easily 5000 retweets 20000 likes and 10000 comments, let’s see???? pic.twitter.com/byjjUsrFSF — Saqlain Mushtaq (@Saqlain_Mushtaq) October 11, 2020

ثقلین مشتاق کی شرط کی بات کریں تو ان کے ٹوئٹ پر 6 ہزار سے زائد ری ٹوئٹس اور 41 ہزار سے زائد لائکس آ چکے ہیں یعنی وہ ان دو چیزوں میں تو کامیاب ہوگئے ہیں لیکن ان کے ٹوئٹ پر ابھی تک صرف 3 ہزار سے زائد کمنٹس آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سابق کرکٹر ابھی تک اپنا ہدف پورا نہیں کرسکے ہیں۔

دوسری جانب ثقلین مشتاق کے دلچسپ ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے کرکٹر محمد حفیظ نے لکھا کہ ’مجھے امید ہے کہ آپ یہ شرط ضرور جیتیں گے۔‘

ویسٹ انڈین کرکٹر ڈیرن سیمی نے ثقلین مشتاق کے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے مزاحیہ انداز میں سوال کیا کہ ’لیجنڈ آپ اس تصویر میں کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟‘

دلچسپ تبصروں میں سابق کرکٹر ثقلین مشتاق کی اہلیہ بھی پیچھے نہ رہیں اور انہوں نے اپنے شوہر کے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ’دیکھیں یہ کس قدر خوش نظر آ رہے ہیں۔‘