12 اکتوبر کا مارشل اور طیارہ ہائی جیکنگ کا الزام، نواز شریف سے سوال پوچھا گیا تو حیران کن جواب دے دیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 12 اکتوبر کے مارشل لا اور طیارہ ہائی جیکنگ کیس پر یہ کہہ کر تبصرہ کرنے سے انکار کردیا کہ میڈیا ان کا جواب چلا نہیں پائے گا۔

لندن میں حسن نواز کے دفتر کے باہر پاکستانی صحافیوں نے میاں نواز شریف سے 12 اکتوبر کے مارشل لا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں ٹویٹ کرچکے ہیں۔

میاں نواز شریف سے طیارہ ہائی جیکنگ کیس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بات کردوں گا لیکن کیا آپ چلا دیں گے، آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور میرا بھی ضائع کر رہے ہیں۔

قبل ازیں لندن پولیس نے حسن نواز کے دفتر کے باہر موجود ایک مشکوک گاڑی کی تلاشی بھی لی، پولیس اہلکار 20 منٹ تک اس گاڑی کی تلاشی لینے کے بعد وہاں سے روانہ ہوگئے۔

When I asked @NawazSharifMNS why the treasonists who conducted the 12 Oct 1999 coup weren't punished, he told me what's the point of answering when the media can't run his replies. Testing times for Pakistan. pic.twitter.com/FgoSpsZvfL