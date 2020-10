عابد ملہی کی گرفتاری، آئی جی پنجاب بھی میدان میں آگئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی جی پنجاب انعام غنی نے موٹروے کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کی گرفتاری پر پیغام جاری کردیا۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں آئی جی پنجاب نے کہا کہ اللہ کے خاص فضل و کرم اور پنجاب پولیس کی انتھک کاوشوں کی وجہ سے ریپسٹ عابد ملہی کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ ہم نے اپنا وہ وعدہ پورا کردیا جو ہم نے متاثرہ خاتون، اپنی بہنوں، پاکستان کے شہریوں اور میڈیا سے کیا تھا۔

خیال رہے کہ سی آئی اے پولیس نے پیر کی شام کو موٹروے کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کو مانگا منڈی سے اس کے والد کے گھر سے گرفتار کیا ہے۔ ملزم کو لاہور منتقل کرکے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ ملزم نے دوران تفتیش اعتراف جرم کرلیا ہے، تاہم اس کا پولی گرافک اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی کیا جائے گا۔

Today by the grace of Allah Almighty and due to the tireless efforts of the officers of Punjab Police, we were able to arrest Abid Malhi, the rapist. We were able to fulfil the promise we made with the victim, our sisters, citizens of Pakistan and the media.