جب34 سال بعد پہلی بہار آئی! جب34 سال بعد پہلی بہار آئی!

یہ صرف آئس لینڈ کا ہی نہیں بلکہ شاید دنیا کا سب سے بڑا آتش فشاں تھا۔ارونو (Orono) کی مین (Maine)یونیورسٹی کے ”ادارہ برائے ماحولیاتی تبدیلی“ (Institute Climate Change) سے تعلق رکھنے مشہور ماہربرفانی تودہ جات (Glaciologist) کے مطابق ایک دن یہ پھٹ گیا اور اس میں سے اتنا دھواں نکلا جتنا آج تک کبھی کسی پہاڑ سے نہیں نکلا تھا۔ دھویں کی اس مقدار نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک انتہائی دبیز تہہ قائم کر دی۔دھوئیں سے بنی اس چادر نے پورے یورپ اور مشرق وسطیٰ، جبکہ ایشیا کے بعض حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ معاصر روزنامے کے ایک مشہور لکھاری لکھتے ہیں کہ یہ دھواں اتنا زیادہ تھا کہ اس نے زمین کو مکمل طور پر ڈھانپ دیا۔ سورج کی روشنی مکمل طور پر غائب ہو گئی اور زمین پر دن اور رات کی تمیز تک ختم ہو گئی تھی،یعنی اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ کیفیت اٹھارہ ماہ باقی رہی۔ اٹھارہ ماہ والی بات تو درست ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے سموگ کی وجہ سے سورج کے مکمل طور غائب ہو جانے کا تو حقیقتاً ایسا نہیں تھا جیسا کہ مشہور بازنطینی تاریخ دان پروکوپیس (Procopius) لکھتا ہے کہ:

"For the sun gave forth of its light without brightness, like the moon during the whole year"

مفہوم یہی ہے کہ سورج کی روشنی مکمل طور پر غائب نہیں ہوئی تھی،بلکہ اس کی روشنی کا تین چوتھائی حصہ دھوئیں کے بادلوں نے روک دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی روشنی کا ایک چوتھائی حصہ زمین تک پہنچ پا رہا تھا۔ البتہ اس کی روشنی چاند کی روشنی کی طرح حدت سے خالی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ روشنی زمین اور اس پر موجود مخلوق کے لئے ناکافی تھی۔ان اٹھارہ ماہ میں زمین کا درجہ حرارت کم سے کم 1.5جبکہ زیادہ سے زیادہ 2.5 سینٹی گریڈ رہتا تھا،جس سے سردی کا تئیس سو سالہ (2300) ریکارڈ ٹوٹ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانوں اور جانوروں میں جلد اور ہڈیوں سے متعلقہ طرح طرح کے مسائل پیدا ہونے لگے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ مختلف فصلوں، درختوں اور دیگر نباتات کی گروتھ بھی متأثر ہونے لگی،چونکہ پھلوں، پھولوں اور فصلوں کا اگنا اور پکنا سورج کی روشنی کے ہی کا مرہون منت ہوتا ہے، لہٰذا ان کی پیداوار پر بھی برے اثرات مرتب ہوئے اور یوں دنیا قحط سالی اور بھوک کی عالمی وبا کی لپیٹ میں آ گئی۔ہارورڈ یونیورسٹی کے مشہور زمانہ ڈاکٹر مائیکل مکارمک کے مطابق ڈیڑھ سال بعدیعنی جون 537میں ماحول میں قدرے تبدیلی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے، لیکن حالات زندگی کے لئے پھر بھی سازگار نہیں تھے۔

انسان ابھی اس مصیبت سے نکلا نہیں تھا کہ اچانک دنیا میں گلٹی والے سرطان کی پہلی بڑی وبا پھوٹ پڑی جسے "Bubonic Plague"کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کی ہلاکت خیزی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے صرف بازنطین ایمپائر میں پچیس سے پچاس ملین افراد کو نگل لیا۔ جسٹین اول بادشاہ تھا اور اسے علاج کی اعلیٰ سہولتیں بھی میسر تھیں، لیکن وہ بھی اسی وبا میں لقمہ اجل بن گیا، جس کی وجہ سے اس وبا کو "Plague of Justinian" کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

اب دنیا کے حالات یہ تھے کہ ایک طرف آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے بننے والی سموگ نے سورج کی روشنی کو روک رکھا، زمین کا درجہ حرارت خطرناک حد تک گر گیا تھا، حرارت کی کمی کی وجہ سے فصلوں اور پھلوں،بلکہ خود انسان کی افزائش اور پیدائش تک متأثر ہو چکی تھی، قحط، غربت اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھ تھے اور دوسری طرف یہ وبا،اسی وجہ سے تاریخ اسے "The worst year to be alive" کا نام دیتی ہے۔ انسان انہی حالات میں کسی نہ کسی طرح سسک سسک کر 570 تک آن پہنچا اور یہی سال ان کے لئے دوبارہ زندگی کی نوید لے کر آیا، لیکن ڈارک ایج سے متعلق تحقیق کرنے والی ہارورڈ یونیورسٹی کی ٹیم کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بات کا جواب نہیں ملتا کہ آخر اس سال ایسا کیا ہوا تھا کہ چاند اور سورج اپنی مکمل روشنی، جانور اور پرندے اپنی بولیوں، فصلیں اور درخت اپنی آب و تاب اور تمام تر موسم اپنی رعنائیوں کے ساتھ واپس آ گئے؟

سائنس تمام تر حقیقت کے باوجود ایک ظنی علم ہی ہے، جس میں مزید تحقیق پہلی تحقیق کو ردی کا ٹکڑا ثابت کر دیتی ہے۔سائنس اس تبدیلی کی وجہ جاننے سے قاصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سال ”رحمۃ للعالمین“ کو دنیا میں بھیجا اور یہ انہی کی برکت کا نتیجہ تھا۔ سیرت نگاروں اور تاریخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ ﷺ کے آنے سے پہلے حالات ایسے ہی تھے۔دنیا تو کجا خود عرب کی تاریخ کے مطابق وہاں قحط سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، جانور اور انسان بھوک کے ہاتھوں نڈھال تھے، لیکن جس سال حضورﷺ تشریف لائے اتنی بارشیں ہوئیں کہ فصلیں لہلہانے لگیں، پرندے چہکنے لگے، غنچے چٹکنے لگے، کلیاں مہکنے مہکنے لگیں اور بوند بوند کو ترستی زمین جل تھل ہو گئی۔اسی وجہ سے اس سال کو عرب کی تاریخ اور مسلمان سیرت مؤرخین اور سیرت نگاروں کے ہاں ”آسانی اور خوشیوں والا سال“ کے نام تعبیر کیا جاتا ہے،بلکہ عرب میں بچیوں کی پیدائش والدین اور برادری کو مغموم کر دیتی تھی۔اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس سال سب کو بیٹے عطا فرمائے تا کہ حضور اکرمؐ کی آمد کے سال کوئی پریشان نہ رہے۔شاید اسی وجہ سے اس ماہِ مبارک کو ربیع الاول، یعنی پہلی بہار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔