'جب پیسے ہی نہیں تھے تو تالا کیوں لگایا تھا' محنت ضائع ہونے پر چور نے سرکاری ملازم مالک کیلئے خط چھوڑ دیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی ریاست مدھیا پردیش میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جہاں ایک چور سرکاری ملازم کے گھر سے زیادہ نقدی اور سامان نہ ملنے پر ایک طنزیہ خط لکھ کر چھوڑ گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق مدھیا پردیش میں چور ایک گورنمنٹ ملازم کے گھر چوری کرنے کیلئے پہنچا مگر بد قسمتی سے اسے کوئی بھاری رقم یاسامان ہاتھ نہ لگا تاہم چور 30 ہزار روپے اور تھوڑی سی جیولری لے کر فرار ہوگیا۔

In a strange incident of theft in Dewas, burglars not only broke into the house of a deputy collector but also left a note for him. "Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha na collector! pic.twitter.com/mafaLj4gPC