" مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تو نام سامنےلاؤں گا" ساحل پر پھنسے جہاز سے متعلق نیا تنازعہ، وفاقی وزیر علی زیدی نے خبردار کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) ساحل پر پھنسنے والے جہاز سے متعلق وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی نے کہا ہے کہ ہینگ ٹونگ جہاز کو کراچی پورٹ ٹرسٹ (کے پی ٹی) چارجز ادا کیے بغیر نہیں جانے دیں گے۔

علی زیدی نے کہا کہ جہاز کو برتھنگ کے یومیہ چارجز بھی دینا ہوں گے، مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تو دباؤ ڈالنے والوں کے نام سامنےلاؤں گا۔ ایک ماہ سے کراچی پورٹ پر موجود ہینگ ٹونگ جہاز کو بھیجے جانے والے بلز کی تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں جس کے مطابق اعلیٰ حکام کے ناشتے پر اخراجات کی مد میں ڈیڑھ لاکھ روپےکا بل ہے۔

دستاویز کے مطابق ہینگ ٹونگ ریسکیو میں ’سٹیشنری‘ بھی استعمال ہوئی، سٹیشنری پر 50 ہزار روپے کا بل ہے۔ تین مرتبہ تیل کا رساؤ چیک کرنے کیلئے ہیلی کاپٹر کے استعمال کا بل 30 لاکھ روپیہ لگایا گیا ہے جبکہ 20 لاکھ روپے کا بل ڈمپر، شاول اور ایکسکیویٹر کی مد میں شامل کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ کے پی ٹی عملے کیلئے 28 لاکھ روپے کا بل بھی شامل کیا گیا ہے۔

The owner of Heng Tong 77, the ship that was stuck in SeaView will have to pay all official KPT dues & charges before sailing the ship. Everyday the ship stays here, normal berthing charges will add up.

Pressure tactics will only push me to name (& shame) you!