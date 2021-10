الوداع پرویز ملک!، شہباز شریف کا دیرینہ ساتھی کی تدفین کے بعد جذباتی پیغام 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) مسلم لیگ ن کے صدر شہباز شریف نے دیرینہ ساتھی پرویز ملک کی نماز جنازہ میں شرکت کی ،مرحوم کی تدفین کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا الوداع پرویز ملک ۔

شہباز شریف نےسماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انگریزی میں لکھے جذباتی پیغام میں کہا کہ مرحوم ایک عظیم انسان ، قابل اعتماد ساتھی اور مخلص پارٹی لیڈر تھے جو اپنی تمام زندگی میں ہر طرح کے حالات کے باوجود نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے ، الوداع میرے دوست ۔آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔

Bid Pervez Malik a goodbye. An amazing human being, a trusted colleague and a loyal party leader, he stood by Nawaz Sharif all his life, no matter what. Farewell my friend. May Allah be kind to you! pic.twitter.com/GirvdJxlgA