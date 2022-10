بالی ووڈشاہ رخ خان کا امیتابھ بچن کو 80 ویں سالگرہ پرمبارکباد پیش

دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان نے فلم انڈسٹری کے شہنشاہ امیتابھ بچن کو انکی 80 ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔

تفصیلات کے مطابق بالی ووڈ کنگ خان نے امیتابھ بچن کی 80 ویں سالگرہ پرانکے نام ایک محبت بھری پوسٹ شیئر کی۔ کنگ خان نے اپنی پوسٹ میں کئی انکشاف کئے کہ "جو انہوں نے امیتابھ بچن سے سیکھیں "۔انہوں نے لکھاکہ "اس عظیم انسان، سینئر اداکار، سپر سٹار، باپ اور سپر ہیومن سےسیکھنے کو ایک چیز یہ ہے کہ کبھی پیچھے نہ ہٹنا بلکہ سیکھنا، دوبارہ اٹھنا اور ہمیشہ بار بار کوشش کرنا"۔

اس موقع پر کنگ خان نے امیتابھ بچن کو مینشن کرکے یہ بھی لکھا کہ "آپ ہمیشہ صحت مند رہیں اور ہمارے پوتوں نواسوں کو بھی تفریح فراہم کریں۔ سر آپ کے لیے میرا خلوص اور محبت"۔

شاہ رخ خان نے امیتابھ بچن کے ساتھ ایک پرانی ویڈیو کلپ بھی پوسٹ کی جس میں دونوں یہ کہتے نظر آرہے ہیں،" ایک دوسرے سے کرتے ہیں پیار ہم"۔

One thing to learn from this great man, actor, superstar, father and superhuman is to never back away….instead learn….level up and launch again and again….forever. May you always be healthy and entertain our grand children also. Love you sir @SrBachchan pic.twitter.com/2biJ6bK9xU