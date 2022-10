"آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کی فیملی کے خلاف احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟" پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جنید صفدر کو روک کر سوال پوچھا تو آگے سے زبردست جواب دے دیا 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے کارکنوں نے لندن میں مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کو روک لیا اور ان سے بات چیت کرتے رہے۔

صحافی مرتضیٰ علی شاہ کے مطابق پی ٹی آئی کارکنوں نے جنید صفدر سے سوال کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کی فیملی کے خلاف احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر جنید صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آپ احتجاج کریں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کارکنوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ احتجاج آپ کا حق ہے لیکن اس کو پرامن رکھیں۔

A group of protestor stops Junaid Safdar and asks him if he’s aware why they are protesting.

Reply: ‘Protest by all means, protest is your right but keep it peaceful.’ pic.twitter.com/Z7T9jd6uV6