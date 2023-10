لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سری لنکا کی انڈر 19 ٹیم پاکستان پہنچ گئی،ٹیم دورکے دوران ایک چار روزہ اور پانچ ون ڈے میچز کھیلےگی۔سیریز کا واحد چار روزہ میچ 15 اکتوبر سے 18 اکتوبر تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پانچ ون ڈے میچز کی سیریز کا آغاز 22 اکتوبر سے ہوگا۔

Welcome to Karachi! Sri Lanka U19 have arrived in Pakistan to play a one-off four-day match and five one-day games