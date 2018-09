تحریک انصاف کے رہنما عون چوہدری کو پنجاب حکومت میں اہم عہدہ مل گیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عون چوہدری کو وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا مشیر مقرر کردیا گیا۔پنجاب حکومت نے عون چوہدری کی وزیراعلیٰ پنجاب کے مشیر کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ۔

پنجاب حکومت میں عہدہ ملنے کے بعد عون چوہدری نے کہا کہ وہ اعتماد کرنے پر وزیراعظم عمران خان اور پارٹی کا مشکور ہوں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں عون چوہدری نے کہا کہ میری زندگی اور خدمات پاکستان کیلئے وقف ہیں۔عون چوہدری نے نئی ذمہ داری نیک نیتی اوردیانت داری سے سرانجام دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔

I want to thank my Prime Minister Imran Khan and my party for their continued trust in me. My life and services are all devoted for Pakistan and I pledge to do my best in this new position with sincerity and honesty. Truly humbled and honoured by this appointment!