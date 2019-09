چوہدری شجاعت روبصحت، مونس الہٰی نے تصویر جاری کردی

برلن (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ق کے رکن قومی اسمبلی مونس الہٰی نے پارٹی سربراہ چوہدری شجاعت حسین کی نئی تصویر جاری کی ہے۔

سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ ق کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین گزشتہ کچھ روز سے علالت کے باعث جرمنی میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر یہ افواہیں تیزی سے گردش کرنے لگیں کہ وہ دوران علاج دارِ فانی سے کوچ کرگئے ہیں لیکن بعد ازاں ایسی افواہوں کی تردید کردی گئی تھی۔

مونس الہٰی کی جانب سے وضاحتی بیان میں کہا گیا تھا کہ چوہدری شجاعت وینٹی لیٹر پر ہیں اور تیزی سے روبصحت ہیں۔ آج (جمعرات کو) مونس الہٰی نے چوہدری شجاعت حسین کی ایک تصویر جاری کی ہے جس میں وہ دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تصویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ سابق وزیر اعظم صحت مند ہیں اور ان کی صحت کو کوئی سنگین خطرات لاحق نہیں ہیں۔

By grace of God Shujat sb has made excellent recovery. InshAllah he will be returning home soon. pic.twitter.com/OWlQq34q0N