محمد عامر کی ٹیسٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اور فاسٹ باﺅلر نے فرسٹ کلاس کرکٹ چھوڑنے کا اعلان کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم سے وابستہ بائیں ہاتھ کے گیند باز وہاب ریاض نے طویل دورانیے کی کرکٹ سے آرام لینے کا فیصلہ کیا ہے۔

فاسٹ باﺅلر وہاب ریاض نے فرسٹ کلاس کرکٹ سے غیر معینہ مدت تک آرام لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بائیں ہاتھ کے گیند باز کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کارکردگی کو سامنے رکھ کر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ محدود اوورز کی کرکٹ کھیلتے رہیں گے کیونکہ اس سے فٹنس جانچنے کا موقع ملے گا۔

After a lot of thinking and discussions with my family and board, I have decided to take a break from red-ball cricket and maintain my fitness and focus on the shorter format for my country. It was a tough decision and I appreciate my Board’s support and guidance during this time