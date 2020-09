میجر عزیز بھٹی کے 55ویں یوم شہادت پر پاک فوج کا خراج عقیدت

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )آج میجر عزیز بھٹی نشان حیدر کا 55واں یوم شہادت ہے۔مائیکر بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ قوم میجرعزیزبھٹی شہیدکی عظیم قربانی کوخراج عقیدت پیش کرتی ہے۔میجرعزیزبھٹی شہیدنے 1965کی جنگ میں انمول کارنامہ انجام دیا ، میجرعزیزبھٹی شہیدکی شاندارقیادت اورجرات ملکی دفاع کی روشن مثال ہے۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ میجر عزیز بھٹی کی بہادری سکھاتی ہے کہ ہر قیمت پر ملکی دفاع کرنا ہے ۔

Nation honours the supreme sacrifice by Major Raja Aziz Bhatti shaheed, Nishan-e-Haider, in 1965 war. His stellar leadership and courage beckons us to defend Pakistan, come what may.#OurMartyrsOurHeroes pic.twitter.com/GVwoFn65m8

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) September 11, 2020