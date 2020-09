کل چودھویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا ترا | ابن انشا | کل چودھویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا ترا | ابن انشا |

کل چودھویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا ترا

کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرا ترا

ہم بھی وہیں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے

ہم ہنس دئیے ہم چپ رہے منظور تھا پردہ ترا

اس شہر میں کس سے ملیں ہم سے تو چھوٹیں محفلیں

ہر شخص تیرا نام لے ہر شخص دیوانا ترا

کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں مگر

جنگل ترے پربت ترے بستی تری صحرا ترا

ہم اور رسم بندگی آشفتگی افتادگی

احسان ہے کیا کیا ترا اے حسن بے پروا ترا

دو اشک جانے کس لیے پلکوں پہ آ کر ٹک گئے

الطاف کی بارش تری اکرام کا دریا ترا

اے بے دریغ و بے اماں ہم نے کبھی کی ہے فغاں

ہم کو تری وحشت سہی ہم کو سہی سودا ترا

ہم پر یہ سختی کی نظر ہم ہیں فقیر رہ گزر

رستہ کبھی روکا ترا دامن کبھی تھاما ترا

ہاں ہاں تری صورت حسیں لیکن تو ایسا بھی نہیں

اک شخص کے اشعار سے شہرہ ہوا کیا کیا ترا

بے درد سننی ہو تو چل کہتا ہے کیا اچھی غزل

عاشق ترا رسوا ترا شاعر ترا انشاؔ ترا

شاعر:ابن انشا

(اس بستی کے کوچے میں،سال اشاعت،1978)

Kall Chodhwen Ki Raat Thi Shab Bhar Raha Chracha Tira

Kuch Nay Kaha Yeh Chaand Hay, Kuch Nay Kaha Chehra Tira

Ham Bhi Wahen Mojood Thay Ham Say Bhi Sab Poocha Kiay

Ham Hans Diay , Ham Chup Rahay, Manzoor Tha Parda Tira

Iss Shehr Men Kiss Say Milen, Ham Say To Chhooteen Mehfilen

Har Shakhs Tira Naam Lay, Har Shakhs Dewaana Tira

Koochay Ko Tiray Chorr Kar Jogi Hi Ban Jaaey Magr

Jangal Tiray, Parbat Tiray, Basti Tiri, Sehra Tira

Ham Aor Rasm e Bandagi, Aashuftagi, Uftaadgi

Ehsaan Hay Kaya Kaya Tira, Ay Husn e Beparwah Tira

Do Ashk Jaanay Kiss Liay Palkon Pe Aa Kar Tikk Gaey

Altaaf Ki Barish Tiri, Ikraam Ka Darya Tira

Ay Be Daraigh o Be Amaan Ham nay Kabhi Ki Hay Fughaan

Ham Ko Tiri WehshatSahi, Ham Ko Sahi Saoda Tira

Ham Par Yeh Sakhti Ki Nazar Ham Hen Faqeer e Rehguzar

Rasta Kabhi Roka Tira, Daaman Kabhi Thaama Tira

Haam Haan Tiri Soorat Haseen,Lekin Tu Aisa Bhi Nahen

Iss Shakhs K Ashaar Say Shohra Hua Kaya Kaya Tira

Be Dard Sunni Ho To Chall, Kehta Hay Kaya Achhi Ghazal

Aashiq Tira, Ruswa Tira, Shaair Tira INSHA Tira

Poet: Ibne Insha