وزیر اعظم کا سی سی پی او کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ، نجی ٹی وی کا دعویٰ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے فوکل پرسن کی تردید

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) نجی ٹی وی جی نیوز کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے موٹروے زیادتی کیس میں اپنے غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے تنقید کی زد میں آنے والے سی سی پی او لاہور عمر شیخ کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا اظہر مشوانی نے اس کو جھوٹی خبر قرار دیا ہے۔

نجی نیوز چینل "جی ٹی وی " نے وزیر اعظم عمران خان سے منسوب یہ بیان چلایا ہے کہ وہ سی سی پی او کو ہٹانے کے حق میں نہیں ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ ایک باصلاحیت افسر ہیں، انہیں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔

خیال رہے کہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ نے موٹروے زیادتی کیس کے حوالے سے انتہائی متنازعہ بیان دیا تھا جس کے بعد انہیں ہر طرف سے تنقید کا سامنا تھا اور ان کے تبادلے کا مطالبہ کیا جارہا تھا۔

صحافی عمر قریشی کے مطابق وزیر اعظم کا موٹروے ریپ کیس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں آیا، انہوں نے آخری ٹویٹ 6 روز پہلے کیا تھا لیکن موٹروے زیادتی کیس پر ان کا پہلا ردعمل یہ آیا ہے کہ لاہور کے پولیس چیف کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اور وہ ایک اہل افسر ہیں۔

No tweet on the motorway rape incident by the PM - his first public response on it is to say that the Lahore police chief is not being transferred and that he is a capable and competent officer pic.twitter.com/URahKYwplC

https://dailypakistan.com.pk/12-Sep-2020/1182865

— omar r quraishi (@omar_quraishi) September 12, 2020