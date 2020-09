کون بنے گا کروڑ پتی میں آدمی نے 20 کروڑ روپے جیت لیے، اس کا پیشہ کیا ہے؟ انتہائی حیران کن کارنامہ کون بنے گا کروڑ پتی میں آدمی نے 20 کروڑ روپے جیت لیے، اس کا پیشہ کیا ہے؟ ...

کیپشن: سورس: ITV

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) برطانوی ٹی وی نیٹ ورک آئی ٹی وی کے معروف گیم شو ’ہو وانٹس ٹو بی اے میلینئر‘ (Who Wants To Be A Millionaire)کی گزشتہ قسط میں تاریخ کے ایک ٹیچر نے شو کی تاریخ کا ریکارڈ قائم کر ڈالا۔ میل آن لائن کے مطابق برطانوی علاقے شروپشائر کا رہائشی تاریخ کا57سالہ ٹیچر ڈونلڈ فیئر گزشتہ شو میں ہاٹ سیٹ پر تھا جس نے صرف 20منٹ میں میزبان کے تمام سوالوں کے جوابات بلا کسی ہچکچاہٹ کے دے کر 10لاکھ پاﺅنڈ (تقریباً 21کروڑ 24لاکھ روپے)کا جیک پاٹ جیت لیا۔ ڈونلڈفیئر 14سال میں پہلا آدمی ہے جو جیک پاٹ تک پہنچا ورنہ اس سے پہلے اتنے سالوں سے لوگ یا تو جیک پاٹ تک پہنچنے سے پہلے ہار جاتے تھے یا پھر کم رقم پر اکتفا کرکے ہاٹ سیٹ چھوڑ دیتے تھے۔ اس ریکارڈ کے ساتھ تمام سوالوں کے جواب صرف 20منٹ میں دے ڈالنا شو کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے۔ آج تک ہاٹ سیٹ پر بیٹھے کسی شخص نے اتنے کم وقت میں تمام سوالوں کے درست جواب نہیں دیئے۔

رپورٹ کے مطابق ایک سال پہلے ہی ڈونلڈفیئر کا بڑا بھائی ڈیویتھ فیئر بھی اس شو سے 5لاکھ پاﺅنڈ جیت چکا ہے۔ ڈونلڈ فیئر نے پہلے 15سوالوں کے جواب فوراً، بغیر آپشنز دیکھے، دے ڈالے، جبکہ باقی سوالوں کے جوابات کے لیے اس نے معمولی توقف کیا اور آپشنز پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی تینوں لائف لائنز ابھی باقی پڑی تھیں کہ اس نے آخری سوال کا جواب بھی بغیر کوئی لائف لائن استعمال کیے درست دے دیا اور 10لاکھ پاﺅنڈ کا جیک پاٹ جیت گیا۔ جیک پاٹ جیتنے کے بعد ڈونلڈفیئر کا کہنا تھا کہ ”میں جیتی ہوئی رقم کا 70فیصد اپنے خاندان کے لوگوں میں تقسیم کر دوں گا اور باقی رقم اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے بچا کر رکھ لوں گا۔ “ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ فیئر دو سال بعد سکول سے بطور ہسٹری ٹیچر ریٹائر ہونے والے ہیں۔

https://dailypakistan.com.pk/12-Sep-2020/1182865