کورونا وائرس ایس او پیز کے مطابق ڈاکہ، ڈاکو پہلے سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کرتے رہے

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ڈکیتی کی ایک واردات ہوئی ہے جس میں ڈاکو بھی کورونا وائرس ایس او پیز پر ایسا عملدرآمد کرتے رہے کہ دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق ڈکیتی کی یہ واردات بھارتی ریاست اترپردیش کے شہر علی گڑھ کی ایک جیولری شاپ میں ہوئی ہے۔

دکان میں آنے والے ان3 ڈاکوﺅں نے فیس ماسک پہن رکھے تھے اور دکان میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے دکان کے ملازم سے سینی ٹائزر لے کر ہاتھ صاف کیے اور پھر بندوقیں نکال کر ملازمین پر تان لیں اور 40لاکھ بھارتی روپے(تقریباً 90لاکھ پاکستانی روپے)مالیت کے زیورات اور نقدی لوٹ کر چلتے بنے۔

دکان کے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینی ٹائزر سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد جب ڈاکو پستول نکالتے ہیں تو اندر موجود گاہک اور دکاندار خوف سے سہم جاتے ہیں اور ڈاکواطمینان کے ساتھ محض 30سیکنڈ کے وقت میں زیورات کے شوکیس اور تجوری کا صفایا کرکے لوٹ کا سامان ایک بیگ میں بھرتے اور چلے جاتے ہیں۔ پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور ڈاکوﺅں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔

