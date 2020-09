خالی گراﺅنڈز میں کرکٹ کھیلنے کے باعث کرکٹرز کو کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے؟ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے پہلے ون ڈے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی

مانچسٹر (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا وائرس کے باعث خالی سٹیڈیمز میں کرکٹ میچز کرانے کے باعث کھلاڑیوں کی محنت بھی ڈبل ہو گئی ہے جنہیں باﺅنڈری پار جانے والی گیند تو خودپکڑنا پڑتی ہے مگر اب پارکنگ میں جانے والی گیند واپس لانے کی ذمہ داری بھی کرکٹرز ہی ادا کر رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے گئے سیریز کے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں انگلش کھلاڑی سیم بلنگز نے آسٹریلین باﺅلر پیٹ کومنز کی گیند پر چھکا مارا تو گیند پارکنگ میں چلی گئی جسے لینے کیلئے مچل مارش کو سٹیڈیم سے باہر پارکنگ میں جانا پڑا کیونکہ کورونا ایس او پیز کے تحت سٹینڈز اور گراؤنڈ سے باہر جانے والی گیند کو فیلڈر ہی لاسکتا ہے۔

Ball is in... parking lot.

Would you like to play again? #ENGvAUS pic.twitter.com/NyvYSzUPfu

— cricket.com.au (@cricketcomau) September 11, 2020