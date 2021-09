اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) انسدادکورونا کے لئے50فیصد شہریوں کی ویکسی نیشن مکمل ہونے کے بعد اسلام آباد نصف آبادی کی ویکسی نیشن کرنے والا ملک کا پہلا شہربن گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر(این سی او سی) اسد عمر نے اپنے پیغام میں بتایا کہ اسلام آباد میں 50فیصد آبادی کی مکمل ویکسی نیشن ہو گئی ہے جبکہ شہر کی71فیصد آبادی کو پہلی ڈوز لگا دی گئی ہے۔

Islamabad has become the first city in Pakistan to have at least 50% of its eligible population (15 years & older) fully vaccinated. 71% of Islamabad eligible population has recieved atleast 1 dose. Need to see an acceleration of second dose in other cities