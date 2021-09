انگلینڈ اور بھارت  کے درمیان ٹیسٹ میچ کی منسوخی، انگلش کپتان آئی پی ایل پر برس پڑے

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق انگلش کپتان مائیکل وان نے بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پانچویں ٹیسٹ میچ کی منسوخی کی وجہ انڈین پریمیئر لیگ( آئی پی ایل) کو قرار دیدیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ آئی پی ایل میں شامل کھلاڑی اور سٹاف ممبران روانہ ہو رہے ہیں، متحدہ عرب امارات میں 6 دن کے قرنطینہ کی شرط ہے، جبکہ ایونٹ کے بقیہ میچز کے آغاز میں صرف سات روز باقی ہیں۔ مجھے یہ نہ کہیں کہ انگلینڈ اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ میچ آئی پی ایل کے سوا کسی دوسری وجہ سے منسوخ ہوا ہے۔

واضح رہے کہ بھارت میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث آئی پی ایل کو منسوخ کردیا گیا تھا اور بقیہ میچز اب یو اے ای میں کھیلے جانے ہیں، جہاں اس ایونٹ کے بقیہ میچز ایک ہفتے بعد ہی شروع ہونے جارہے ہیں۔

IPL teams chartering planes .. 6 days quarantining required in the UAE .. 7 days till the tournament starts !!!! Don’t tell me the Test was cancelled for any other reason but the IPL ..