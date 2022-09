دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راو¿نڈر شاداب خان نے ایشیا کپ کے فائنل میں شکست کی ذمہ داری قبول کرلی ہے ۔

سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے شاداب خان نے کہا کہ ”کیچز وِن میچز ، معذرت، میں اس شکست کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، میں نے اپنی ٹیم کو مایوس کیا“۔انہوں نے لکھا کہ” نسیم شاہ، محمد نواز اور حارث رو¿ف کی کارکردگی ہمارا مثبت پہلو رہی ہے جبکہ محمد رضوان نے بھی اچھی کوشش کی“۔شاداب خان نے کہا کہ پوری ٹیم نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی تھی، میں سری لنکا کو جیت پر مبارکباد دیتا ہوں۔

Catches win matches. Sorry, I take responsibility for this loss. I let my team down. Positives for team, @iNaseemShah, @HarisRauf14, @mnawaz94 and the entire bowling attack was great. @iMRizwanPak fought hard. The entire team tried their best. Congratulations to Sri Lanka pic.twitter.com/7qPgAalzbt