شاہین شاہ آفریدی نے ایشیا کپ میں پاکستان کی شکست کے بعد ٹوئٹر پرپیغام جاری کر دیا 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے ایشیا کپ میں پاکستان کی شکست کے بعد ٹوئٹر پر پیغام جاری کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق شاہین آفریدی نے اپنی ٹوئٹ میں ٹیم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ”اپنا سر اونچا رکھو چیمپئنز، آپ نے اپنا بہترین دیا،ہم اس سے سیکھیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئندہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں“۔

Heads up my Champions!

You gave your best and don't let any agendas tell you otherwise. We will grow from this and make sure to bounce back like the way we usually do.

Congrats Srilanka. You earned it. pic.twitter.com/VRGa692GOj