اداکارہ سجل علی کی عمران خان کے بیٹوں کے ہمراہ تصاویر سامنے آگئی اداکارہ سجل علی کی عمران خان کے بیٹوں کے ہمراہ تصاویر سامنے آگئی

ٹورنٹو (ڈیلی پاکستا ن آن لائن) پاکستانی معرو ف اداکارہ سجل علی کی چیئر مین تحریک انصاف عمران خان کے بیٹوں کے ہمراہ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی اداکارہ سجل علی نے حال ہی میں ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں اپنی فلم ’واٹس لَو گوٹ ٹو ڈو ود اٹ‘ کے پریمیئر کے لیے ریڈ کارپٹ پر جلوے بکھیرتی نظر آئی۔اس فلم کو عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور برطانوی فلم ساز جمائماگولڈ سمتھ نے لکھا ہے اور وہ اس فلم کی شریک پروڈیوسر سمیت مصنفہ بھی ہیں۔ فلم فیسٹیول میں سلیمان اور قاسم نے بھی شرکت کی ۔ ایونٹ کے ریڈ کارپٹ پر فلم کی دیگر کاسٹ کے علاوہ سجل علی کی عمران خان کی دونوں بیٹوں کے ساتھ بھی تصاویر بنائی گئیں جو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہیں۔

اداکارہ سجل علی اور کپتان کے مداح ان تصاویر کو خوب پسند کررہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کررہے ہیں۔

#SajalAly at the premiere of her upcoming film #WhatsLoveGotToDoWithIt' at #TIFF22 (Toronto International Film Festival). Clicked with producer #JemimaGoldsmith and #ImranKhan's sons Sulaiman and Qasim #TIFF2022 pic.twitter.com/oCVmRXP1zj

— Media Insightpk (@minsightpk) September 11, 2022