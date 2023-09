بھارتی لڑکیاں پاکستانی ٹیم کے کپتان بابراعظم کی فین نکلیں، ویڈیو وائرل

کولمبو(آئی این پی)پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے کے لیے ممبئی سے آئی بھارتی لڑکیاں پاکستانی ٹیم کے کپتان بابراعظم کی فین نکلیں۔

بھارتی سپورٹس جرنلسٹ وکرانت گپتا نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کی ہے جس میں صحافی نے بابراعظم سے متعلق سوال پوچھا تو نیہا نامی لڑکی نے جواب میں کہا کہ دراصل میں ہوں تو بھارت کے شہر ممبئی سے لیکن بابراعظم کی بہت بڑی فین ہوں،صحافی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ صرف بابر ہی پسند کیوں؟

جس پر لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بابر بابر ہے، پتہ نہیں کیوں اور ویرات کوہلی تو شادی شدہ ہے،لڑکی کے ساتھی دوست بھی بابراعظم کے فین تھے جو پاکستانی کپتان کو دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں موجود تھے۔

Indian girls became big fans of Babar Azam and they said that Babar is Babar, they came from Mumbai only for Babar Azam.#BabarAzam #PAKvIND #INDvPAK #INDvsPAK #BHAvsPAK #AsiaCuppic.twitter.com/vUxgUtY0dW