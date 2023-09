نیوزی لینڈ نے ورلڈ کپ کیلئے سکواڈ کا اعلان کردیا

کرائسٹ چرچ(آئی این پی)نیوزی لینڈ نے رواں برس بھارت میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کیلئے اپنے سکواڈ کا اعلان کردیا،نیوزی لینڈ کی جانب سے اعلان کردہ 15رکنی سکواڈ کی قیادت تجربہ کار کھلاڑی کین ولیمسن کریں گے،نیوزی لینڈ کرکٹ کی جانب سے سینئر پلیئر ٹم ساوتھی کو چوتھی مرتبہ ورلڈ کپ سکواڈ کیلئے منتخب کیا گیا ہے، وہ ورلڈ کپ کیلئے کیوی ٹیم کے نائب کپتان ہوں گے،اعلان کے مطابق لوکی فرگوسن، جمی نیشم، مچل سینٹنر اور اش سودھی بھی ورلڈ کپ سکواڈ کا حصہ ہوں گے جبکہ ٹرینٹ بولٹ اور میٹ ہینری بھی نیوزی لینڈ کی جانب سے تیسری مرتبہ ورلڈ کپ کھیلیں گے،اعلان کردہ سکواڈ میں ڈیرل مچل، مارک چیپمین، ڈیون کونووے اور گلین فلپس کے نام بھی شامل ہیں جو کہ پہلی مرتبہ ون ڈے ورلڈ کپ کھیلیں گے،نیوزی لینڈ کی جانب سے رچن روندرا اور ول ینگ کو بھی سکواڈ میں شامل کیا گیا ہے جوکہ پہلی مرتبہ کسی بھی فارمیٹ کے ورلڈ کپ کیلئے منتخب ہوئے ہیں۔

