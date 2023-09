بھارتی دوشیزہ بھی پاکستانی کرکٹر نسیم شاہ پر  پر فدا ہو گئی، بھارت سے سری لنکا پہنچ گئی

کولمبو(آئی این پی)کولمبو میں پاک بھارت میچ کیلئے آئی ایشا شاہ نامی بھارتی لڑکی فاسٹ بالر نسیم شاہ کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورتی کی بھی دیوانی ہوگئی،

نسیم شاہ کی بھارتی فین ایشا شاہ پاک بھارت میچ دیکھنے کیلئے بھارت کے شہر ممبئی سے کولمبو پہنچی لیکن بارش کے باعث میچ ریزرو ڈے منتقل کیئے جانے کے بعد ایشا نے میڈیا سے گفتگو کے دوران فاسٹ بالر کے قصیدے پڑھتے ہوئے کہا کہ خدا نے بنایا تو کیا بنایا نسیم شاہ بنایا،بھارتی لڑکی کا کہنا تھا کہ نسیم شاہ بہت خوبصورت ہیں ان کی ریلز بھارت میں بھی ٹرینڈ کرتی ہیں، میرا نہیں خیال کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرنا کوئی گناہ ہے، نسیم شاہ سمیت پاکستان کے سارے کھلاڑی بھارت حتی کہ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔

"Agar #Pakistan Ky Channels Main Itna Damm Hai Tu Yeh Video Chala Karr Naseem Shah Tak Pohancha Daen", Indian fan inspired from Naseem Shah beauty and wanted to meet him. #NaseemShah #PAKvIND #AsiaCup2023 pic.twitter.com/Lp4rdrELNy