بھارت کے ہاتھوں پاکستان کو دردناک شکست پر شاہد آفریدی بھی بول پڑے 

کولمبو (ڈیلی پاکستان آن لائن )ایشیاکپ کے سپر فور مرحلے میں بھارت ہاتھوں تاریخی ہار پر قومی ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی کا بیان بھی سامنے آگیا۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ ”جیت اور ہار مقابلے کا حصہ ہے لیکن جیت کے حصول کیلئے نہ لڑنا افسوسناک ہے، بھارت نے پاکستان کیخلاف میچ میں ہر شعبہ میں بہترین کار کردگی دکھائی“۔

سابق کپتان نے ٹوئٹ میں پاکستانی ٹیم کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ اگلے میچ میں اچھی کاردکرگی دکھا سکتے ہیں، میچ میں شاندار کامیابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے ویرات کوہلی اور کے ایل راہول کو سینچریاں بنانے پر مبارکباد بھی پیش کی۔

Winning/losing is part of competing, but not putting up a fight, not showing intent to win is just poor. Exactly what I was referring to in my previous tweet.

India played as #1 on the field, batting & bowling. Congrats @imVkohli on achieving another dream milestone of ODI runs