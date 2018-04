معروف اینکر پرسن اقرارالحسن نے دوسری شادی کر لی، لڑکی کس نیوز چینل کی اینکرپرسن ہے؟ تفصیلات نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف اینکرپرسن اقرارالحسن نے دوسری شادی کر لی ہے جس کا اعتراف انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اس وقت کیا جب ایک صارف نے اقرار الحسن اور ان کی دوسری بیوی کی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے ’وضاحت‘ طلب کی۔

اقرار الحسن نے سماءنیوز کی اینکرپرسن فرح یوسف کیساتھ دوسری شادی کر لی ہے اور اس کا اعتراف کرتے ہوئے صارفین کے اعتراضات کی وضاحت کیلئے اپنی دونوں بیویوں کی ایک ساتھ بیٹھے تصویر بھی اپ لوڈ کی جس پر پاکستانی مرد تو ہکے بکے ہی ہو گئے اور حسرت بھری نگاہوں سے اقرار الحسن کو دیکھتے رہ گئے۔



اقرار الحسن کے اعتراف کا آغاز اس وقت ہوا جب’ ’ابریش فرید“ نامی ٹوئٹر صارف نے اقرار الحسن کی ایک شخص کے ساتھ تصویر اپ لوڈ کی جس میں پیچھے فرح یوسف بھی کھڑی نظر آ رہی تھیں اور پوچھا ”بھیا اس تصویر میں یہ آپ کے پیچھے کیا فرح یوسف کھڑی ہے؟“

بھیا اس تصویر میں یہ اپکے پیچھے کیا۔۔۔ @fara_yousaf آپی کھڑی ہیے؟؟؟؟؟ pic.twitter.com/EwQioevCNJ — Abrish Farid (@Abrish_farid) April 4, 2018



اقرار الحسن نے مذکورہ صارف کو جواب دیتے ہوئے لکھا ”جی ہاں“

Jee han :) — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) April 4, 2018



اس جواب کے بعد مشال خان نامی صارف نے اپنی ایک پوسٹ کمنٹ میں لگاتے ہوئے لکھا ”اقرار بھائی ذرا اس کی وضاحت تو کر دیں برائے مہربانی؟؟؟؟“ جبکہ اس پوسٹ میں لکھا تھا ”ایک بات سمجھ نہیں آئی اقرار بھائی۔ آپ جب بھی جاتے ہیں پہلااور عینی بھابھی کے ساتھ ان کی تصاویر لازمی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ۔۔۔ اس بار آپ چھٹیوں پر دوستوں کیساتھ گئے تھے کیا؟؟؟؟“

اقرار الحسن نے اس پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے وہ اعتراف کیا جو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ انہوں نے لکھا ”وضاحت؟؟؟ وہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ دورے پر گئی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے؟؟؟“

Wazahat?? She’s my wife and she was with me on this trip. Any issues ?? — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) April 10, 2018

اس اعتراف کے بعد چند صارفین کی جانب سے یہ گمان بھی ظاہر کیا گیا کہ اقرار الحسن شائد اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی سے متعلق چھپا رہے ہیں جس کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اقرار الحسن نے اپنی دونوں بیویوں کی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تصویر شیئر کی اور لکھا ”چھپا رہا ہوں؟؟؟ تم ضرور مذاق کر رہے ہو۔ یہ ہے میرا جواب۔۔۔ میری دونوں بیویاں اور بیٹا“

Hiding ?? You must be kidding. Here’s the answer. My both wives and my son :) pic.twitter.com/ulSn0LYGjT — Iqrar ul Hassan Syed (@iqrarulhassan) April 10, 2018



یہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد اقرارالحسن کے مداح کافی خوش ہیں اور ہر جانب سے ان کو ڈھیروں مبارکبادیں موصول ہو رہی ہیں جس پر ان کی دوسری بیوی فرح یوسف نے بھی ٹوئٹر پر پیغام جاری کیا اور لکھا ”اتنی دعائیں اور پیار۔۔۔ آپ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔۔۔ بہت بہت پیار“