آج قوم کیلئے آزمائش کا دن ، نوازشریف جیسے رہنما کسی روایتی عہدے اور منصب کے مرہون منت نہیں ہوتے: شہبازشریف

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج کا دن پاکستان اور پاکستانی قوم کیلئے ایک آزمائش کا دن ہے جب ایک عدالتی فیصلے کے تحت پاکستان کو ایٹمی دھماکوں کے ذریعے ناقابلِ تسخیر قوت بنانے والے ایک ایسے قومی رہنما کو ملک و قوم کی خدمت سے روک دیا گیا ہے جسے پاکستان کے عوام تین مرتبہ اپنا وزیراعظم منتخب کر چکے ہیں ۔

Today is a day of test for the nation when a judicial decision has barred a popular national leader from serving the county who made it a nuclear power and who has the distinct honor of being elected Prime Minister thrice.

سپریم کورٹ سے سابق وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف کے خلاف تاحیات نا اہلی کے فیصلے پر ردعمل میں شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف محض ایک فرد کا نام نہیں،یہ ایک نظریے اور فلسفے کا نام ہے جس کی بنیادیں پاکستانی عوام کی خدمت ، آئین کی سربلندی اور ووٹ کی حرمت پر استوار ہیں۔

Nawaz Sharif is not the name of a person. Rather he represents a philosophy and an ideology of public service, supremacy of constitution and respect of vote. A leader like him does not need any formal office to continue guiding his party & serving his people. https://t.co/bSnQsDaV7B