محمد عامر کی سالگرہ پر نرجس بھابھی نے پیار بھرا پیغام دے دیا ،فاسٹ باولر کتنے سال کے ہو گئے ؟جان کر آپ بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں گے ”ان کی تو ابھی بہت کرکٹ باقی ہے“

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی فاسٹ باولر محمد عامر آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں ،اس پرمسرت موقع پر نرجس عامر نے پیار بھر ا پیغام بھیجا تو سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا ۔

تفصیل کے مطابق محمد عامر آج اپنی چھبیسویں سالگرہ منا رہے ہیں ،وہ 13اپریل 1992کو گوجر خان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اسی علاقے سے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شمولیت کا سفر شروع کیا ۔قومی کرکٹ ٹیم میں شمولیت کے بعد محمد عامر نے اپنی گیند بازی سے تھوڑے ہی عرصے میں پوری دنیا میں نام پیدا کر لیا لیکن پھر 2010میں سپاٹ فکسنگ میں ان کا نام بھی سامنے آگیا جس پر انہیں 5سال تک کرکٹ سے دور رہنا پڑا ۔محمد عامر اس کڑے وقت کے دوران حوصلہ نہیں ہارا اور مسلسل محنت کے بعد ایک بار پھر ٹیم میں شمولیت اختیار کی ۔گزشتہ سال آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں شاندار پرفارمنس دکھا کر بھارت کو دھول چٹانے والے محمد عامر ایک بار پھر دنیا کے بہترین باولرز میں شامل ہو گئے ہیں۔سٹار باولر آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں ،اس موقع پران کی اہلیہ نرجس عامر نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر ہماری زندگی کی بڑی خوشی ہیں ،اللہ انہیں بہترین چیزوں سے نوازے ،میں اور میری بیٹی تمہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ۔

Happy birthday hubby @iamamirofficial you are the happiness of our life may u be blessed with the bestest of everything in the world..we both luv u to the moon n back???????????? pic.twitter.com/7RWzUVyArf