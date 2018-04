معروف ’ولوگر‘ شام ادریس اور ”فروگی“ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کی کیا حالت ہوئی اور وہ کتنے زخمی ہوئے؟ ویڈیو نے ہر کسی نے خوف میں مبتلا کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) شام ادریس اور ’فروگی‘ انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرگرم رہنے والے افراد میں سے ایک ہیں جویوٹیوب پر دلچسپ اور مزے مزے کی ویڈیوز اپ لوڈ کر کے مداحوں کو محظوظ کرتے رہتے ہیں۔

دونوں کے مداحوں کیلئے انتہائی پریشان کن خبر یہ ہے کہ وہ ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں جس دوران انہوں نے کئی چوٹیں آئیں۔ ان کے ایکسیڈنٹ کی خبریں منظرعام پر آئیں تو کسی کو یقین نہ آیا لیکن پھر شام ادریس کے آفیشل اکاﺅنٹ سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔

Update: Sham, Froggy and Chuchi were in a serious car accident that happened at 6am. They have occured minor injuries but were taken to the hospital due to bleeding. We will update you with more details soon. Please keep them in your prayers

