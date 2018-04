بھارتیوں نے ثانیہ مرزا کو پاکستانی شہری سے شادی کے طعنے دینے شروع کر دئیے تو آگے سے انہوں نے ایسی شاندار بات کہہ دی کہ سب کے منہ بند کر دئیے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کی شعیب ملک سے شادی ہوئی تو پاکستانیوں نے دل و جان سے انہیں قبول کرتے ہوئے ’قومی بھابھی‘ کا درجہ دے ڈالا اور اب وہ پاکستان میں جہاں بھی جاتی ہیں ہر کوئی انہیں ”بھابھی“ کہہ کر ہی بلاتا ہے۔

اس شادی پر جہاں پاکستانی خوشی سے نہال ہوئے تو بھارتی غصے سے لال پیلے ہو گئے اور ان کا غصہ اب تک دور نہیں ہوا ہے کیونکہ موقع ملنے پر وہ ثانیہ مرزا کو ایک پاکستانی سے شادی کرنے اور ’غدار‘ کا طعنہ دئیے بغیر نہیں رہتے لیکن اس مرتبہ تو بھارتیوں نے حد ہی پار دی ہے۔



ثانیہ مرزا نے بھارت میں 8 سالہ بچی کیساتھ زیادتی کے معاملے پر بات کی تو بھارتیوں نے ان کے ساتھ مل کر آواز بلند کرنے کے بجائے انہیں شعیب ملک کیساتھ شادی کے طعنے دینا شروع کر دئیے لیکن پھر ثانیہ مرزا نے ایسا کرارا جواب دیا کہ سب کے منہ ہی بند کر دئیے۔

ثانیہ مرزا نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ”کیا یہ واقعی اس طرح کا ملک ہے جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اسے جانے؟؟ اگر ہم آج جنس، ذات، رنگ اور مذہب سے بالاتر ہو کر اس 8 سالہ بچی کیلئے کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر ہم دنیا میں کسی چیز کیلئے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔۔۔ حتیٰ کہ انسانیت کیلئے بھی۔۔۔ مجھے یہ سب دیکھ کر گھن آ رہی ہے“

Is this really the kind of country we we want to be known as to the world today ?? If we can’t stand up now for this 8 year old girl regardless of our gender,caste,colour or religion then we don’t stand for anything in this world.. not even humanity.. makes me sick to the stomach pic.twitter.com/BDcNuJvsoO — Sania Mirza (@MirzaSania) April 12, 2018

اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا اور لکھا ”انصاف ہونا چاہئے۔۔۔ اس نظام کے زندہ رہنے اور عدلیہ پر ہمارا اعتماد قائم رکھنے کیلئے۔۔۔ میں واقعی امید اور دعا کرتی ہوں کہ انصاف ہو گا۔۔۔ اور جلد ہو گا“

Justice needs to be done ... for the sake of keeping our faith in the judiciary and the system alive .. I really hope and pray justice is done .. and soon.. #UnnaoHorror #UnnaoRapeCase — Sania Mirza (@MirzaSania) April 12, 2018



ثانیہ مرزا کی یہ ٹویٹس سامنے آنے کے بعد ایک بھارتی صارف نے لکھا ” انتہائی احترام کے ساتھ میڈم آپ کس ملک کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ آخری مرتبہ جب میں نے دیکھا تو آپ نے پاکستان میں شادی کی تھی۔ آپ اب بھارتی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ نے ٹویٹ کرنی ہی ہے تو پھر پاکستانی دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے مارے جانے والے معصوم افراد کے بارے میں بھی ٹویٹ کریں“

With all respect madam which country are you talking abt.Last time I checked u had married into Pakistan. You no longer are a Indian. And if u must tweet thn also tweet for the innocents killed by Pak terror outfits.. — Kichu Kannan Namo (@Kichu_chirps) April 12, 2018

ثانیہ مرزا نے اس ٹویٹ پر شاندار جواب دیتے ہوئے لکھا ”سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کہیں بھی شادی نہیں کرتا۔۔۔ آپ ایک شخص سے شادی کرتے ہیں! دوسری بات تم جیسے چھوٹے ذہن کا مالک کوئی بھی شخص مجھے یہ نہیں بتائے گا کہ میں کس ملک سے تعلق رکھتی ہوں۔۔۔ میں بھارت کیلئے کھیلتی ہوں، میں بھارتی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔۔۔ اور شائد اگر آپ مذہب اور ملک سے بالاتر ہو کر دیکھیں تو ایک دن شائد آپ انسانیت کیلئے کھڑے ہوں!“

First of all nobody marries ‘into’ anywhere .. you marry a person! Secondly NO LOW LIFE like you will tell me which country I belong to.. I play for India,I am Indian and always will be.. nd maybe if u look beyond religion and country one day you may just also stand for humanity! https://t.co/0rF9SwG7WT — Sania Mirza (@MirzaSania) April 12, 2018

