تاحیات نا اہلی کے بعد جہانگیر ترین کا شاہ محمود قریشی سے ایک اور اختلاف سامنے آگیا ،اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے ایسا انکشاف کردیا کہ عمران خان بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 62ون ایف سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا جس کے تحت تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین بھی تا حیات نا اہل ہو گئے ہیں تاہم انہیں امید ہے کہ ان کو تاخیر کا شکار نظر ثانی کی درخواست پر انصاف مل جائے گا ۔

اس حوالے سے غریدہ فاروقی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جہانگیر ترین کو امید ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی نظر ثانی کی درخواست منظور کی جا سکتی ہے لیکن دوسری جانب شاہ محمود قریشی نے تحریک انصاف پر زور دیا ہے کہ جہانگیر ترین کی تا حیات نا اہلی کو قبول کیا جائے ۔اینکر پرسن نے طنزیہ انداز میں یہ سوال بھی پوچھا کیا ہو رہا ہے دوستوں ؟۔

While JKT is buoyant, his review petition can be accepted by SC; SMQ insists PTI accepts his lifetime disqualification... What's up, guys ?! ????

واضح رہے کہ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے درمیان اختلافات بہت پرانے ہیں اورپارٹی ٹکٹس کے حوالے سے یہ اختلافات کھل کر سامنے آئے تھے ۔

I always believed 62 1(f) to be for life but not applicable in my case.Full money trail provided of tax paid Income, property declared in assets of children and not mine on advice of tax consultant. This was the only issue. My review is still pending and IA justice will prevail