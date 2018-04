”عالیہ بھٹ کی فلم ’راضی‘ ثانیہ مرزا کی زندگی پر بنائی گئی ہے اور۔۔۔“ بھارتی صارف ’گندو‘ کے اہم ترین دعوے پر ثانیہ مرزا خود ہی میدان میں آ گئیں، ایسی بات کہہ دی کہ شعیب ملک بھی کہیں گے ”میری ثانیہ۔۔۔ تم نے بچا لیا“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) یہ ہے ”بالی ووڈ گندو“۔۔۔ ارے ارے، یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اس کے ٹوئٹر ہینڈل کا نام ہی یہ ہے جو مزاحیہ مزاحیہ ٹویٹس کرتا ہے لیکن بعض اوقات ایسے کام بھی کر جاتا ہے کہ دیکھنے والے ہکا بکا تو ہوتے ہیں مگر غصے میں بھی آ جاتے ہیں۔

اس شخص نے حال ہی میں ثانیہ مرزا سے متعلق ایسا دعویٰ کیا کہ پاکستانی تو کیا بھارتی عوام بھی حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ’بالی ووڈ گندو‘ نے اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ ”عالیہ بھٹ کی فلم ’راضی‘ ایک بھارتی لڑکی کی کہانی ہے جس کی پاکستانی شخص سے شادی ہوئی لیکن وہ اب بھی بھارت کیلئے کام کرتی ہے۔ بنیادی طور پر، یہ فلم ثانیہ مرزا کی زندگی پر بنائی گئی ہے۔“

Alia's Bhatt's "Raazi" is a story of an Indian girl who gets married to a Pakistani man but she still works for India. Basically, this movie is a biopic of Sania Mirza. #RaaziTrailer