کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان ہاکی ٹیم کی پہلی فتح

گولڈ کوسٹ(ڈیلی پاکستان آن لائن) کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان ہاکی ٹیم نے کینیڈا کو ایک کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دیکر میگا یونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ساتویں پوزیشن پر قبضہ جمالیا۔

Pakistan vs Canada 3-1

(7/8 position match)

SCORERS:Pakistan: Arslan Qadir, M.Irfan Jr, Mubashar Ali (Penalty Corner)

Canada: James Kirkpatrick



event details : https://t.co/sa0FDOsm49

visit for more: https://t.co/GXv7MZqBOs