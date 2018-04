سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی کا فیصلہ جہانگیر ترین مسلسل نوازشریف کے ساتھ موازنے پر’ تنگ ‘آ گئے ، ٹویٹر پر ایسی بات کہہ دی کہ صبح سے پریشان بیٹھے نوازشریف بھی ہنس پڑیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آ ن لائن )سپریم کورٹ نے اہم ترین کیس 62ون ایف کامتفقہ فیصلہ سنا دیا ہے جس کے مطابق اس آرٹیکل کے تحت تاحیات نا اہلی ہو گی جس کے بعد سابق وزیراعظم نوازشریف اور جہانگیر ترین کا مسلسلہ تذکرہ جاری ہے اور تجزیے دیکھنے میں آ رہے ہیں تاہم مسلسل نوازشریف کے ساتھ موضع بحث رہنے پر جہانگیر ترین ’تنگ ‘ آ گئے ہیں اور ٹویٹر پر پیغام جاری کر کے میڈیا سے اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کر دیاہے ۔

Sad to see some media groups putting me in the same category as NS . He is a money launderer, I have a tax paid banking money trail. He did not declare his apts , Mine was declared in assets of my children. Decision against me was on a tech ground and my review is still pending