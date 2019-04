قوم اپنے عزم و ہمت کی بدولت ہر مشکل پر قابو پا لے گی،سیسیلیا پولیزو قوم اپنے عزم و ہمت کی بدولت ہر مشکل پر قابو پا لے گی،سیسیلیا پولیزو

لاہور (پ ر)پاکستانی قوم اپنے عزم و ہمت کی بدولت ہر مشکل پر قابو پا لے گی۔ یہ شاندار ماضی کی حامل قوم ہے۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک اور اس کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں۔ ان خیالات کا اظہار جرمنی سے تعلق رکھنے والے روٹری انٹرنیشنل کی رکن میڈم سیسیلیا پولیزو نے ایوانِ کارکنان تحریک پاکستان لاہور کے دورہ کے موقع پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کیا۔ اُن کے ہمراہ روٹری انٹرنیشنل ڈسٹرکٹ 3272 کے نو منتخب گورنر برائے سال 2021-22 سیف اللہ اعجاز بھی تھے۔ اس موقع پر ممتاز سیاسی و سماجی رہنما بیگم مہناز رفیع اور روٹیرین ڈاکٹر آغا یعقوب ضیاء بھی موجود تھے۔ نظریۂ پاکستان ٹرسٹ کے سیکرٹری شاہد رشید نے معزز مہمانوں کا خیرمقدم کیا۔ سیسیلیا پولیزو نے کہا کہ میں پہلی بار پاکستان آئی ہوں اور مجھے فیصل آباد اور لاہور کا دورہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ مجھے یہاں کے لوگوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے جو زندگی کے بارے میں مثبت اور تعمیری نکتۂ نظر رکھتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ فیصل آباد میں حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والی روٹری پاکستان کی سالانہ کانفرنس میں مجھے قیام امن اور تصادم کے حل میں بچوں اور نوجوانوں کے کردار پر خطاب کا موقع ملا۔ حاضرین کے حوصلہ افزاء ردِّ عمل پر مجھے بہت مسرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اقوامِ متحدہ کے ایک گروپ کے ساتھ مل کر بچوں کی فلاح و بہبود بالخصوص جنگوں اور تصادموں میں بچوں کے استعمال کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھی تعلیم‘ صحت‘ خوراک اور زندگی سے لطف اندوز ہونا اور ترقی کرنا ہر بچّے کا بنیادی حق ہے۔ کمسن بچوں کا جنگ اور تصادم میں بطور فوجی استعمال انہیں ان حقوق سے محروم کر دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ Alliance of NGOs on Crime Prevention and Criminal Justice کے پلیٹ فارم سے بھی کام کر رہی ہیں ۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنی نوع انسان کو آج کل گوناگوں چیلنجز درپیش ہیں تاہم یہ ماضی کے چیلنجز سے زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ ہم ماضی کو تو تبدیل نہیں کر سکتے مگر حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کی کوششیں ضرور کر سکتے ہیں۔ قبل ازیں انہیں نظریۂ پاکستان ٹرسٹ اور تحریکِ پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد اور سرگرمیوں کے بارے بریف کیا گیا جس پر انہوں نے دونوں اداروں کے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی نسلِ نو کو اپنی توجہ کا محور و مرکز بنانا بہترین حکمت عملی ہے کیونکہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔سیف اللہ اعجاز نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روٹری کی تنظیم گذشتہ 114 سالوں سے فلاح انسانیت کے کاموں میں مصروف ہے اور اس کا دائرہ کار مزید وسیع ہو رہا ہے۔ دنیا سے پولیو کے مرض کے خاتمے کے لئے ساری فنڈنگ روٹری انٹرنیشنل نے کی ہے اور دنیا کے متعدد خطوں سے اس مرض کا کلی طور پر خاتمہ ہو چکا ہے۔ شاہد رشیدنے کہا کہ روٹری انٹرنیشنل انسانی صحت کے تحفظ اوردیگر سماجی شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہے۔ اُنہوں نے نظریۂ پاکستان ٹرسٹ اور روٹری انٹرنیشنل کے درمیان قریبی روابط اور اشتراک عمل پر زور دیا۔

