وفاق سے 20 ہزار کورونا ٹیسٹنگ کٹس سندھ کو موصول لیکن ان میں کیا خرابی ہے؟ مرتضیٰ وہاب نے تہلکہ خیز دعویٰ کردیا

کراچی(وب ڈیسک) سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ وفاق سے سندھ کوبھیجی گئیں کورونا ٹیسٹنگ کٹس نامکمل اور خراب ہیں۔مرتضیٰ وہاب کا اپنی ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ سواب اور وی ٹی ایم کوروناٹیسٹ کےلیے انتہائی ضروری ہیں لیکن سندھ کو 20 ہزار ٹیسٹ کٹس بغیر وی ٹی ایم کے موصول ہوئیں۔انہوں نے کہا کہ وفاق کی بھیجی گئیں 20 ہزار ٹیسٹنگ کٹس کسی کام کی نہیں کیوں کہ یہ کٹس کلینیکل ایگزامینیشن کے معیار کے مطابق نہیں۔

We had received 3,000 and then 17,000 tests without VTMs and swabs which are necessary for conducting the tests. Therefore of no use. Secondly, the quality of kits is not fit for clinical examination. This is also mentioned on prescription note available with the kits. pic.twitter.com/3TxTR7oge4