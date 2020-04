”وزیراعظم عمران خان کی مدد کریں“ کیوین پیٹرسن نے بھی اپیل کر دی مگر کس سے؟ زبردست خبر آ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق بلے باز کیوین پیٹرسن نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے کورونا وائرس کیخلاف جنگ میں فنڈز دینے کی اپیل کی حمایت کرتے ہوئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے زیادہ سے زیادہ عطیات دینے کی اپیل کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق چین سے پوری دنیا میں پھیلنے والے موذی وائرس سے اب تک لاکھوں افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان میں اس سے متاثرہ افراد کی تعداد 5,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور اب تک 93 اموات بھی ہوئی ہیں جبکہ اس کے پھیلاﺅ کے روکنے کیلئے ملک بھر میں لاک ڈاﺅن ہے اور حکومت کی جانب سے معاشی و ریلیف پیکیج کے اعلان کیساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کورونا فنڈ بھی قائم کیا ہے تاکہ اس میں جمع ہونے والی رقم لاک ڈاﺅن سے متاثرہ غریب افراد کی مدد کیلئے استعمال کی جا سکے۔

کیوین پیٹرسن نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستان میں اس وقت خطرناک صورتحال ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں مقیم پاکستانی اپنے عوام کیلئے کچھ نہ کچھ کردار ادا کر رہے ہیں جس سے بہت زیادہ رقم اکٹھی ہوتی ہے اور ضرورت مندوں کی مدد ہوتی ہے۔ میں مختلف ممالک میں مقیم پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ وزیراعظم عمران خان کے قائم کردہ ریلیف فنڈ کی حمایت کریں اور کھلے دل کیساتھ عطیات دیں۔

PM @ImranKhanPTI leading from the front...help him out by donating towards PM’s Covid Relief Fund at https://t.co/l1uq3F0FBi

I know how generous OVERSEAS Pakistanis can be, help your country when it’s most needed.#Pakistanis4Pakistanis pic.twitter.com/aXmWZwCUiK