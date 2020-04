پرانا جھنڈا فارغ، طالبان نے افغانستان کیلئے نیا پرچم متعارف  کرادیا

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغان طالبان کی جانب سے افغانستان کے پرانے جھنڈے کی جگہ نیا پرچم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

افغان صحافی طارق غزنیوال کی جانب سے طالبان کے جھنڈے کی تصویر شیئر کی گئی ہے۔ انہوں نے اس کو "نئے افغانستان کا جھنڈا" کا نام دیا ہے۔ طالبان کی جانب سے متعارف کرایاجانے والا یہ جھنڈا سفید رنگ پر مبنی ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ امارت اسلامی افغانستان ( طالبان ) کی جانب سے یہی جھنڈا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔

دوسری جانب افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے طالبان کے جھنڈے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے ٹوئٹر پر لکھا " طالبان نے افغانستان کے قومی پرچم کو پاکستان کے اکوڑہ خٹک میں قائم مدرسہ حقانیہ کے جھنڈے سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جھنڈا صرف رنگوں سے رنگین کپڑا نہیں ہوتا ۔ پرچم کے ساتھ جڑے احساسات اور علامات کو مدرسے کے برین واش کیے گئے لڑکے نہیں سمجھ سکتے۔"

Taliban vow to replace the Afghan national flag with their factional one which is a replica of Madrasa Haqqania flag in Akora Khatak of Pak. Flag isn't a peace of cotton with colors. The emotional & political symbolism of a flag isn't understood by the brainwashed madrasa boys.