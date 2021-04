”لڑکا میرے پاس سیلفی بنانے کیلئے آیا تو اس نے ماسک نہیں پہن رکھا , میں نے اسے پیچھے ہٹنے کا کہا تو ۔۔“شہزادرائے کے ساتھ حیران کن واقعہ 

لاہور (ڈیلی پاکستا ن آن لائن )ملک میں کورونا وائرس کی تیسر ی لہر میں شہری تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں اور حکومت سختی کے ساتھ ایس او پیز پر عملدرآمد کیلئے اقدامات کر رہے ہیں جبکہ پابندیاں بھی سخت کر دی گئیں ہیں ۔

کورونا وائرس کے پیش نظر حکومت نے شہریوں کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے لازمی ماسک پہننے اور اہل خانہ کی بہتری کیلئے محفوظ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایات جاری رکھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ماسک نہ پہن کر حکومتی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور جب ایسی ہی صورتحال گلوکار شہزاد رائے کے ساتھ پیش آئی اور انہوں نے اس پر اظہار ناراضی کیا تو معاملہ ہی الٹ گیا۔

شہزاد رائے نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” ایک نوجوان میرے پاس سیلفی لینے کیلئے آیااور اس نے ماسک نہیں پہن رکھا تھا ، میں نے اس سے پیچھے ہونے کا کہا، جس پر ان کے والد صاحب میرے پاس شدید غصے میں آئے اور بیٹے کو تلقین کرنے پر مجھ پر ہی برس پڑے ، میں نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے کی حفاظت کیلئے ہی ہے ۔انہو ںنے جواب دیا کہ اتنا نقصان تو اس بچے کا کورونا سے بھی نہیں ہوتاتھا جتنا تم نے اس کا دل دکھا کر کیاہے “۔

A boy came up to me for selfie,not wearing a mask..I asked him to step back.Min later his father came angrily & told me off for being rude.I told him,its for boy’s safety.He replied “Itna nuqsan to is buchay ko corona say bhi nahi hota,Jitna tum nay is ka dil dukha kay kiya hai????