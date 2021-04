رمضان المبارک کی مناسبت سے واٹس ایپ نے نئے سٹیکرز متعارف کروادیے

نیویارک (ویب ڈیسک) مقبول میسجنگ ایپ واٹس ایپ نے رمضان سے قبل نئے سٹیکرز متعارف کروادیے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ویب بیٹا انفو کی جانب سے ٹوئٹ کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ نئے سٹیکرز آئی او ایس اور اینڈرائیڈ صارفین کے لیے متعارف کروادیے گئے ہیں۔ویب بیٹا انفو کے مطابق واٹس ایپ صارفین کو واٹس ایپ سٹور سے یہ سٹیکر ڈاؤن لوڈ کرنا ہوں گے۔

A new Sticker Pack is available now for iOS and Android: Ramadan Together.

Open the @WhatsApp Store to download it or: https://t.co/BTWybmyomG pic.twitter.com/HHm89NuylG