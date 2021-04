محمد عامر کی سالگرہ ، آئی سی سی اور سرفراز احمد کی منفرد طریقے سے مبارکباد

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی فاسٹ باؤلر محمد عامر آج 29 سال کے ہوگئے ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور سابق کپتان سرفراز احمد کی جانب سے فاسٹ باؤلر کو منفر د انداز میں سالگرہ کی مبارک باد دی گئ ہے۔

آئی سی سی کی جانب سے ٹویٹ کرتے ہوئے پاکستان کی جانب سے 147 میچز کھیلنے والے فاسٹ باؤلر کی تین مختلف تصاویر کو یکجا کرکے ایک تصویر کی شکل دی گئی ہے ،جس کو فاسٹ باؤلر نے خود بھی پسند کیا ہے۔ٹویٹ کے مطابق محمد عامر ٹیسٹ کرکٹ میں ایک میچ کے دوران پانچ وکٹیں لینے والے تیسرے نوجوان باؤلر ہیں اور وہ ٹی 20 ورلڈ چیمپیئن اور چیمپیئن ٹرافی جیتنے والی ٹیم کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔

???????? 147 matches for Pakistan

????️ The third-youngest player to take a Test five-for

???? @T20WorldCup and Champions Trophy winner

Happy 29th birthday to @iamamirofficial! ???? pic.twitter.com/maMPaBgh5F