تحریک انصاف آج پشاور میں میدان سجائے گی، لاہور میں بھی جلسے کا اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) آج پشاور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جس کیلئے تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ پشاور جلسے سے سابق وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے تمام کارکنوں کو دعوت دی ہے کہ وہ جلسے میں شرکت کو یقینی بنائیں۔

علاوہ ازیں تحریک انصاف نے لاہور میں بھی جلسے کا اعلان کردیا ہے۔ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر شفقت محمود کے مطابق 21 اپریل جمعرات کو رات آٹھ بجے لاہور میں مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ کیا جائے گا جس سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خطاب کریں گے اور "امپورٹڈ حکومت" کو لانے والوں کو بے نقاب کریں گے۔

Lahore Jalsa of Pakistan Tehreek e Insaf will take place on April 21, Thursday 8 pm at Minar e Pakistan. Chairman PTI Imran Khan will address, exposing the origins of this imported government. Come and join this historic occasion