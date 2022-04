احتجاجی مہم شروع کرنے پر ریحام خان ایک مرتبہ پھر عمران خان کے خلاف میدان میں آ گئیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )ریحام خان نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر پشاور سے حکومت مخالف مہم شروع کرنے پر تنقید کا نشانہ بنا یا۔

عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے اپنی ٹوئٹ میں 4 مارچ کو پشاور کی مسجد میں ہونے والے دھماکے کا ذکرکیا اور کہا کہ پشاور دھماکے میں درجنوں نمازی شہید ہوئے ،لیکن عمران خان متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیلئے پشاور نہیں گئے اور اب اپنی حکومت مخالف مہم پشاور سے شروع کر رہے ہیں،جہاں عمران خان اب بھی حکومت میں ہیں۔

4th March 2022 - a blast in #Peshawar mosque martyred dozens of worshippers. #ImranKhan did not go to visit Peshawar for solidarity with the victims’ families and now Khan is starting his anti-government campaign from Peshawar, a city that he still in government.