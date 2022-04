تحریک انصاف کے لاہور جلسے کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) تحریک انصاف کے لاہور میں ہونے والے جلسے کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل کر دی گئی ہے،پی ٹی آئی کا لاہور میں جلسہ اب 21اپریل کو ہو گا۔

تحریک انصاف نے پہلے 23 اپریل کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کیا تھا لیکن پھر یوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وجہ سے جلسے کی تاریخ تبدیل کر کے 24 اپریل کر دی گئی تھی ۔سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف فرخ حبیب کی جانب سے سوشل میڈیا پر جلسے کی تاریخ تبدیل ہونے کی تصدیق بھی کی گئی تھی۔

اب تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شفقت محمود نے سوشل میڈیا رابطے کی سائٹ پر ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے تحریک انصاف کے مینار پاکستان پر ہونے والے جلسے کے حوالے سے ایک نئی تاریخ دی ہے۔شفقت محمود کا کہنا ہے کہ لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ اب 21 اپریل کو ہو گا، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے۔

Lahore Jalsa of Pakistan Tehreek e Insaf will take place on April 21, Thursday 8 pm at Minar e Pakistan. Chairman PTI Imran Khan will address, exposing the origins of this imported government. Come and join this historic occasion